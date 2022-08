Entusiasta il sindaco Massimo Olivetti che parla del Summer Jamboree come di una importante occasione per Senigallia e rivolge un appello agli operatori commerciali

SENIGALLIA – Musica vintage, colori accesi, una moda retrò e tanta voglia di divertirsi tra balli, auto d’epoca, rombanti moto e le atmosfere dell’America anni ’40 e ’50. Il Summer Jamboree conquista Senigallia, nell’edizione 2022 che dopo il Covid, segna un ritorno alla grande della festa e della partecipazione. La città e la spiaggia di velluto hanno accolto dal 30 luglio il carrozzone del festival, il più grande e conosciuto evento internazionale di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50. Tanti eventi e dj set, prestigiosi concerti in piazza Garibaldi, corsi gratuiti per imparare i balli dell’epoca, hawaiian party, dance camp, burlesque show e vintage market nell’area della Rocca Roveresca e piazza del Duca, piazza Simoncelli e Foro Annonario: 21.000 metri quadrati di full-immersion fino al 7 agosto con un programma ricchissimo di appuntamenti. E in esclusiva, le splendide 10 auto d’epoca della collezione privata di Bulgari esposte al Foro Annonario.

«Per Senigallia il Summer Jamboree è un grande evento – dice il sindaco Massimo Olivetti – e quest’anno questa edizione di successo sta segnando un ritorno alla normalità dopo il difficile periodo del Covid». Un festival che non porta solo gente, ma anche una certa vivacità tra gli operatori commerciali che si sono calati nelle atmosfere del festival addobbando le vetrine e mostrando il lato Summer del commercio senigalliese. «Il festival non crea solo una certa vivacità culturale», aggiunge il sindaco, smentendo la voce secondo cui il Summer dal prossimo anno si trasferirà a Rimini. «Da quest’anno oltre al Comune e alla Camera di Commercio a sostenere il Summer Jamboree c’è anche la Regione, ma lancio un appello per la prossima edizione affinché anche gli operatori commerciali investano in questo evento, comprendendone le potenzialità e ricadute sull’economia della città». Il Summer Jamboree, organizzato dalla Società Summer Jamboree, sostenuto e promosso dal Comune di Senigallia col sostegno della Regione Marche e Camera di Commercio di Ancona attira da sempre un vasto pubblico di appassionati che si cala appieno nelle atmosfere giocose di questa epoca, adottandole anche nell’abbigliamento, nelle pettinature realizzate nel Barber Shop per tagli e acconciature, nel make up e negli immancabili fiori sui capelli. Una festa di colori per un eccezionale tuffo in un’epoca straordinaria.