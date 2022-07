SENIGALLIA – Secondo giorno di Summer Jamboree #22, domenica 31 luglio, che vedrà tornare al Rocca Stage, le note vibranti di Enma Fernandez (ES), mentre Piazza Garibaldi sarà animata dalle esibizioni di due big band pronte a far ballare tutti, i Mike Penny’s Western Swing Club (DE) e i Million Dollar Tones (FIN).

Tornano ad esibirsi anche, domenica 31 luglio, questa volta sul palco della Rocca Roveresca, con il loro vibrante Rhythm and Blues, Enma Fernandez (ES) e la sua band. Non mancheranno grandi intermezzi musicali con i migliori DJs che apriranno la serata alla Rocca già dalle 19: DJ Ashley, DJ Mickey Melodies, DJ Slim e DJ Vangelis.

Il main stage avrà invece due super band protagoniste, che faranno fremere la pista da ballo con Western Swing, Rhythm’n’Blues e tanto Rock’n’Roll anni ’50. I primi sono i Mike Penny’s Western Swing Club (DE) che ispirandosi ai grandi del Western Swing come Bob Wills, Hank Penny, Merle Travis e Spade Cooley, hanno come missione dichiarata ‘rendere di nuovo grande il Western Swing’. I secondi sono i Million Dollar Tones (FIN), otto elementi che propongono un Rhythm’n’Blues veramente esplosivo e un Rock’n’Roll anni ’50 aromatizzato con pianoforte e fiati. Il palco sarà attivo già dalle 19 e per tutta la nottata, con il record hop a cura di una staffetta di dj internazionali: DJ Big Ten Inch, DJ Terry Elliot, DJ Muffin’ Man. Infine, il grande Dance Show in programma per le 22.45 sul palco centrale di Piazza Garibaldi, in cui si esibiranno incredibili ballerini di fama internazionale, in uno spettacolo da non perdere!

Sul palco a presentare gli artisti, la comicità e il sex appeal di Russler Bruner (Usa) e l’ammaliante charme di Bianca Nevius (Ita).

La notte poi continua con l’immancabile dopofestival alla Rotonda a Mare per chi ancora non si è stancato di ballare: i DJs protagonisti di domenica 31 luglio saranno DJ Giusy Wild, DJ Jay Cee, DJ Enry “Sold Out”, DJ Cannonball. Ingresso 12 euro, prevendite su Ciaotickets.

Ma non finisce qui perché il Summer Jamboree coinvolge l’intera città di Senigallia per tutto il giorno, per fare il pieno di cultura, musica e balli dell’America anni ’40 e ’50. Si comincia con il doppio Beach-side Record Hop, con il tradizionale appuntamento diurno al Mascalzone sul Lungomare D. Alighieri dalle 12 alle 19, a cui si aggiunge da quest’anno l’Hawaiian Beach sulla spiaggia libera del Lungomare G. Mameli all’altezza del civico 93, per gustare tutte le suggestioni dell’Hawaiian Party tutti i giorni, dalle 10 fino all’ora dell’aperitivo serale.



Tornano anche in grande stile gli appuntamenti tradizionali che costituiscono i must del Festival come Burlesque Cabaret, Music and Dance Show al Teatro La Fenice, Walk-in Tattoo tatuaggi tradizionali non stop quest’anno nell’ex pescheria del Foro Annonario, la Rock’n’Roll Revue del sabato sera con la Big Band di 20 elementi, l’Oldtimers Park: Auto americane pre 1969, Rockin’ Village Vintage Market, in Piazza del Duca, Rocca Roveresca e Piazza Manni a cui si aggiunge l’esposizione di Auto storiche Americane della collezione Fondazione Nicola Bulgari a cura dell’Automotoclub Storico Italiano. Non mancheranno Dance e Boot Camp con i migliori ballerini e insegnanti della scena mondiale, nelle location di Rotonda a mare, Foyer Teatro La Fenice, Oratorio San Martino e Sala del Fico. Inoltre, ogni giorno due lezioni di ballo gratuite e aperte a tutti: dalle 11 alle 12 all’Hawaiian Beach e dalle 18 alle 19 ai Giardini della Rocca Roveresca. E per gli appassionati di arte e fotografia ogni giorno a Palazzetto Baviera dalle 17 all’1 si possono ammirare gli scatti iconici e ironici del grande maestro Elliot Erwitt nella mostra Icons.

Si balla come ogni giorno all’Hawaiian Beach (L. Mare G. Mameli) dalle 10 alle 20 con DJ Jay Cee, At’s Crazy Record Hop, DJ Enry “Sold Out”, DJ Muffin’ Man e DJ Giusy Wild. Il Beach-side Record Hop al Mascalzone (L. Mare D. Alighieri), domenica sarà invece animato da DJ Elwood, DJ Houserockin’ Chris, DJ Rocketeer e DJ Cannonball.

In occasione della manifestazione “Summer Jamboree edizione 2022“ il Comune di Senigallia ha emanato l’ordinanza n. 2022/343 con importanti modifiche alla viabilità.