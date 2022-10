Studenti spagnoli ospiti dell’IIS Corinaldesi Padovano di Senigallia

SENIGALLIA – Concluso il primo gemellaggio organizzato dall’IIS Corinaldesi Padovano con l’istituto spagnolo Arquitecto Pedro Gumiel di Alcalá de Henares. L’iniziativa si è svolta nell’ambito dei progetti di scambio Erasmus e internazionalizzazione dell’istituto senigalliese.



Dal 20 ottobre per una settimana, gli studenti spagnoli sono stati ospiti della scuola e delle famiglie dei loro corrispondenti italiani. Insieme hanno avuto la possibilità di affrontare approfondimenti sui temi dell’inclusione e della sostenibilità attraverso laboratori tenuti da professori ed esperti esterni, in un percorso valido per potenziare le competenze trasversali anche ai fini dell’Orientamento in uscita. Gli studenti accolti ufficialmente dal sindaco Olivetti per un saluto di benvenuto nella cornice della sala del consiglio comunale, hanno poi partecipato ad una visita alla nostra città in chiave ludica, attraverso una gimkana turistica. Oltre a Senigallia, hanno visitato anche Urbino e Bologna così da poter apprezzare le bellezze del centro Italia.



Durante questi giorni di scambio culturale, i ragazzi hanno avuto la possibilità di utilizzare l’inglese, lo spagnolo e anche il francese al di fuori del contesto strettamente scolastico. «Un gemellaggio offre sempre ai ragazzi e alle loro famiglie un costruttivo arricchimento culturale e la possibilità di confrontarsi con coetanei su vari aspetti della vita scolastica e quotidiana, mettendo alla prova le proprie capacità di cooperazione, integrazione e accoglienza dell’altro», spiega l’istituto.



«A visita conclusa, tra lacrime e abbracci, il bilancio è risultato molto positivo. Nonostante qualche inevitabile incertazza legata alla prima esperienza, il progetto ha tutte le carte in regola per poter essere ripetuto e migliorato nel corso dei prossimi anni scolastici, per far sì che l’opportunità rappresentata dallo scambio culturale e linguistico possa arricchire sempre più studenti dei vari indirizzi che caratterizzano l’offerta formativa dell’IIS Corinaldesi

Padovano», conclude la scuola.