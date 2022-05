Strisce pedonali più visibili a Senigallia: attivati i primi due dispositivi

SENIGALLIA – Attivi i primi due segnali luminosi di attraversamento pedonale installati in via Capanna e viale Leopardi. Si tratta del primo passo per cercare di aumentare la sicurezza dei pedoni e rendere più consapevoli gli automobilisti, molto numerosi nelle citate strade. Sono queste infatti, due delle arterie più trafficate della città, ma l’amministrazione comunale è intenzionata ad andare avanti e posizionarne altri.

Una nuova segnaletica luminosa di attraversamento pedonale dunque è attiva da martedì 17 maggio in via Capanna, angolo via Rosmini, e da giovedì 19 in corrispondenza dell’incrocio tra viale Leopardi e via Petrarca. L’installazione di tali dispositivi che rendono più nitido e chiaro il punto in cui potrebbero trovarsi dei pedoni si è reso necessario non solo per la richiesta degli abitanti di Senigallia, ma soprattutto per la pericolosità di alcune strade, spesso teatro di incidenti anche gravi o addirittura mortali.

La giunta Olivetti è già al lavoro per altre installazioni: nel brevissimo periodo verranno aggiunti altri due impianti, rispettivamente in viale dei Pini, in corrispondenza del ponticino in legno, e in via Garibaldi, angolo stadio, a Marzocca. Nel frattempo sta reperendo le risorse economiche per deliberare l’installazione di un secondo lotto di attraversamenti pedonali luminosi da installare in corrispondenza degli attraversamenti pedonali più pericolosi della statale adriatica, a partire da Cesano.

Questi interventi si vanno ad aggiungere ad altre iniziative intraprese per rendere più sicure le strade cittadine: nei mesi scorsi sono stati infatti posizionati dossi artificiali nelle frazioni e in alcuni tratti abitati, nonché con l’installazione di sistemi di controllo del traffico, i due famosi T-Red posizionati in via Mercantini all’incrocio con viale IV Novembre, e sulla statale Adriatica (via Sanzio) all’incrocio con via Zanella e via Cilea.