Strade e asfalti, Senigallia si riqualifica per l’estate

SENIGALLIA – La città è pronta a rifarsi il look in vista della stagione turistica, nonostante le incertezze a livello internazionale con lo spettro di conseguenze nucleari pongano seri dubbi sulla prossima estate e soprattutto sulla presenza di villeggianti dall’estero. Nel frattempo però l’amministrazione della spiaggia di velluto ha dato il via ad alcuni cantieri stradali che dovrebbero terminare in tempo per i mesi clou. O per lo meno, così tutti si augurano.

Sono attualmente in corso di ultimazione i lavori di asfaltatura del lungomare Mameli che erano stati sospesi nel periodo invernale: con l’innalzamento delle temperature l’intervento potrà essere terminato. Si interverrà fino all’altezza di via Zanella, sottopasso compreso, poi seguirà la realizzazione della segnaletica orizzontale.

Giovedì 3 marzo sono iniziati invece nelle traverse di via Verdi i lavori di fresatura e asfaltatura: si parte da via P.Da Palestrina, i quali lasceranno poi il “posto” a quelli in via Zampettini e in via Ponchielli. Veloce la tempistica, che si prevede possa terminare entro due settimane. Nel frattempo sono in fase di progettazione i lavori di asfaltatura di via Puccini, via Leoncavallo, via S. Giovanni e via Bellini, tutte .

Intanto si lavora anche in centro storico dove è in corso un intervento di rifacimento delle condotte idriche e fognarie tra via Arsilli, via Cavallotti e via delle Caserme. Lavori che dovrebbero concludersi in una settimana o poco più e che potrebbero essere seguiti dall’eventuale posa dei cavi in fibra ottica. A breve verrà liberata anche via Gherardi dove era stata stabilita la sistemazione della pavimentazione con i sampietrini distaccati, come fatto lungo corso II Giugno.

Sul lungomare sud invece deve ancora essere avviato, ma lo sarà a breve, il cantiere per il ripristino del doppio senso di marcia in via Da Vinci, zona Ciarnin. La giunta ha ottenuto circa 100 mila euro di finanziamento per tale intervento a cui ne ha aggiunti altrettanti dalle casse comunali. Permetterà di sfruttare la parte tra il circolo F.lli Bandiera e via Galilei, senza dover allungare di un paio di chilometri verso sud (con le code che si verificano spesso, soprattutto in estate) il tragitto per chi deve andare a nord come previsto attualmente. Per questo ci vorranno due mesi, e se non dovesse terminare entro l’estate, i lavori verranno sospesi e ripresi dopo la bella stagione.