Strada statale, terminata l’asfaltatura al Cesano di Senigallia

SENIGALLIA – Terminati i lavori di consolidamento e asfaltatura della strada statale 16 “Adriatica Nord”, nel tratto di competenza comunale tra l’incrocio di strada della Marina fino alla rotatoria con via Cesano Bruciata: 1,3 km. Un intervento atteso da tempo date le condizioni di usura del manto stradale che è stato prima rimosso e poi, dopo il consolidamento della strada, riasfaltato.

I lavori erano stati richiesti proprio dagli abitanti della frazione di Cesano e dagli imprenditori della zona, così come il nuovo attraversamento pedonale luminoso e lo spostamento della fermata dell’autobus con tanto di nuova pensilina. Il costo è stato di 513 mila euro circa, possibile grazie a un contributo regionale intercettato dall’amministrazione Olivetti che ora è lieta di condividere il risultato con la cittadinanza.

Amministrazione che passa all’attacco della precedente giunta, accusandola di aver per anni lasciato che la strada si deteriorasse fino a tal punto da rendere l’intervento non più procrastinabile.

La giunta però non si ferma qui: con l’importo del ribasso rispetto alla base d’asta, pari al 23,67%, il Comune ha deciso di sistemare e asfaltare anche la strada Cesano Bruciata, il cui intervento è quasi ultimato. In fase di perfezionamento invece la procedura per l’acquisto da parte del Comune del terreno necessario per realizzare la definitiva rotatoria tra la strada statale 16 “Adriatica nord” e strada della Marina, sempre in zona Cesano, mentre per i parcheggi nel quartiere (lato monte) si dovrà ancora attendere nonostante siano da tempo finanziati.