Strada della Marina, si procede spediti coi lavori sull’asfalto

SENIGALLIA – Si è conclusa la prima parte dell’intervento in strada della Marina, zona nord della città. Dopo quasi due settimane di lavori al confine tra i quartieri di Cesanella e Cesano, la situazione è già a buon punto, con soddisfazione dei residenti e degli imprenditori del posto.

La ditta appaltatrice si è già occupata infatti della fresatura del vecchio asfalto, della bonifica dei cedimenti del sottofondo stradale nonché della posa in opera del nuovo binder – lo strato di collegamento tra il fondo e la parte più superficiale – e del tappetino d’usura. Il prossimo passo sarà la realizzazione dei marciapiedi per poi concludere il tutto con l’apposizione della segnaletica verticale e orizzontale.

Il tratto interessato è quello di circa 600 metri, compresi tra l’uscita nord della complanare (rotatoria tra via Fiorini e via Mattei) e la strada statale Adriatica nord. I lavori hanno un costo complessivo di 235 mila euro – di cui 125 mila euro ottenuti con finanziamento ministeriale e 110 mila euro derivanti da risorse comunali.

I lavori su strada della Marina a Senigallia

Dal canto suo l’amministrazione è anche al vaglio di una soluzione per l’incrocio della stessa strada della Marina con la statale Adriatica nord: si tratta di un incrocio a raso, molto pericoloso poiché alcuni veicoli circolano velocemente nonostante la presenza di mezzi pesanti che fanno manovra lentamente. Una soluzione è quella di posizionare una rotatoria all’intersezione, in modo da rallentare i flussi di traffico lungo l’asse nord-sud e facilitare quindi l’ingresso dei mezzi pesanti che escono dalla complanare e che si vanno a immettere nell’Adriatica. Al momento la rotatoria sarà provvisoria, con i new jersey rossi e bianchi riempiti di acqua, per valutare le dimensioni e il raggio di curvatura migliori, anche ai veicoli di lunghe dimensioni come pullman e autoarticolati. Per questo secondo intervento però si attenderà se tutto andrà bene, il prossimo autunno o addirittura la primavera 2023.