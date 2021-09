SENIGALLIA – La città si appresta a vivere un salto indietro nel tempo di oltre 500 anni. Inizia infatti domani, 3 settembre, “Il Solenne Ingresso“, l’evento che rievoca l’arrivo a Senigallia dei signori della città Giovanni Della Rovere e Giovanna da Montefeltro. Giunta alla sua quinta edizione, la rievocazione storica è organizzata dall’associazione culturale “L’Estetica dell’Effimero” dei fratelli artisti Anna e Lorenzo Marconi, assieme al Comune di Senigallia e alla direzione regionale dei musei delle Marche, per la regia di Michele Pagliaroni.

Tre le splendide location sedi degli eventi: nella rocca roveresca verranno narrate storie e rappresentate scene di vita militare; a palazzetto Baviera si respireranno bellezza, arte e cultura, sia nel cortile interno che nelle sale affrescate dagli stucchi del Brandani. Infine alla galleria Expo.ex spazio all’esoterismo, alla magia e alle erbe medicinali che riporteranno i visitatori indietro nel tempo fino all’anno 1479 con l’arrivo dei signori di Senigallia.

Una manifestazione che è cresciuta negli anni e che non si vuole fermare di fronte alla pandemia: per due giorni, in linea con le normative sanitarie anti covid, Senigallia si tufferà nel passato grazie a eventi frutto di ricerca storica e di una precisa documentazione, come hanno sottolineato gli artisti Anna e Lorenzo Marconi che hanno già in serbo novità persino per il 2022.

Ricco il programma della manifestazione: “Il Solenne Ingresso” avrà inizio venerdì 3 settembre alle ore 18 con il cantastorie, il racconto di Fra Grazia di Francia della storia di Giovanni Della Rovere alla Rocca roveresca, accompagnato dal coro polifonico Pastime; a palazzetto Baviera, riallestito per l’occasione, sarà possibile vedere la ricostruzione dell’antica bottega del pittore Piero della Francesca a cura del Maestro Luigi Stefano Cannelli, con accompagnamento all’arpa celtica di Maria Chiara Cannelli; alla galleria Expo.ex gli antichi rimedi per la cura del corpo, con dimostrazione e prove pratiche sui prodotti di cosmesi naturale del tempo, ed esposizione di rapaci per conoscere da vicino la falconeria. Alle ore 19 l’annuncio per le vie del centro storico dell’imminente arrivo del signor Giovanni Della Rovere e della sua corte, mentre alle 21:30 si terrà il corteo storico del gruppo de Il Solenne Ingresso, con il saluto del Duca, l’accompagnamento della banda musicale Città di Senigallia e del gruppo storico Città di Corinaldo Combusta Revixi per chiudere poi alle ore 22, nelle tre sedi, con episodi di vita quotidiana dei personaggi della corte dei Della Rovere ed esibizioni degli sbandieratori e spadaccini nel vallato della rocca.

Per il giorno seguente, sabato 4 settembre, alla rocca roveresca i racconti sull’arte della guerra e sulla vita militare ai tempi del Signore di Senigallia a partire dalle ore 18; a palazzetto Baviera la ricostruzione dell’antica bottega del pittore Piero della Francesca, mentre alla galleria Expo.ex gli antichi rimedi per la cura del corpo, con dimostrazione e prove pratiche sui prodotti di cosmesi naturale del tempo, ed esposizione di rapaci per conoscere da vicino la falconeria. Al programma di sabato si aggiunge l’unico evento a pagamento (10€), la passeggiata in centro storico per rivivere insieme ai personaggi della corte di Giovanni Della Rovere la città di Senigallia ai tempi della sua Signoria (info e prenotazioni 345 3965537 – touroperator@senigaliaincoming.it). Alle ore 21:30 il corteo storico per le vie del centro senigalliese con i personaggi in costume dell’associazione culturale L’Estetica dell’Effimero, la banda musicale di Senigallia, i falconieri Le Ali della Terra, i tamburi de La Corte Malatestiana di Gradara, i personaggi armati de Militia Bartholomei. Alla rocca, a palazzetto Baviera e alla galleria Expo.ex gli episodi di vita quotidiana del XV secolo e al vallato della rocca le esibizioni con musica e canti d’epoca, la danza storica, i duelli di spade.

Gli ingressi ai monumenti e al vallato della Rocca, sono gratuiti, contingentati e nel rispetto delle norme sanitarie anti Covid. Sarà dunque richiesto il green pass o tampone.