Storia e futuro: il Gruppo Società e Ambiente rinnova i propri vertici

SENIGALLIA – Il Gruppo Società e Ambiente rinnova i suoi vertici. Si è tenuta lo scorso 26 settembre l’assemblea generale dei soci della storica associazione ambientalista senigalliese, fondata nel 1982, con il saluto del prof. Mauro Furlani, presidente della Federazione Nazionale Pro Natura.

Furlani, che ha apprezzato la ripresa delle attività del Gsa dopo un periodo di stop e nonostante l’emergenza sanitaria, ha sottolineato come ci sia un rinnovato interesse verso le tematiche ambientali, spronando quindi a continuare in questo lodevole impegno.

La presidente uscente del Gruppo Società e Ambiente, Paola Bozzi, ha fatto un report delle attività svolte nell’anno passato, prima di discutere e approvare il bilancio consuntivo 2019 e le modifiche statutarie in conformità alla nuova normativa del terzo settore.

Nel nuovo comitato direttivo del Gruppo Società e Ambiente risultano ora eletti Angeletti Riccardo, Bozzi Paola, Brenna Lorenzo, Cerri Serena, Filippetti Irene, Filippetti Sofia, Giacchini Floriana, Laghetti Sara, Lamperti Fiorenza, Mori Annamaria, Ravaglia Elsa e Sagrati Giorgio. Durante la stessa giornata sono state scelte le figure del presidente, Annamaria Mori, del vicepresidente, Elsa Ravaglia, e del tesoriere, Giorgio Sagrati.

Nei giorni seguenti si è svolta invece una passeggiata urbana per sensibilizzare le persone sulla tutela e valorizzazione del verde e della sua biodiversità. Oltre 35 persone hanno partecipato all’iniziativa. Nella prima parte il dott. Giorgio Sagrati, esperto botanico, ha fatto da guida alla riscoperta di alcuni angoli verdi della città. Successivamente nell’auditorium ex chiesa dei cancelli Sara Laghetti ha presentato la pubblicazione del suo libro “Gli alberi in città: perché sono indispensabili?” edito dal Gsa e acquistabile presso la sede dell’associazione.