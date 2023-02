Stomia, a Senigallia un gruppo di auto mutuo aiuto per i pazienti stomizzati

Partita l'iniziativa di supporto e conforto per coloro che hanno subito un intervento, con informazioni e condivisione di esperienze anche per le famiglie coinvolte

Un gruppo di auto mutuo aiuto per i pazienti stomizzati è partito ormai da qualche mese nell’ambulatorio stomizzati dell’unità operativa di chirurgia a Senigallia. Un’iniziativa che nasce dalla necessità di un supporto a pazienti e famiglie coinvolte in questa condizione.

Gli incontri hanno cadenza mensile, ogni primo giovedì del mese, ospitati nella sala riunioni del Club Nautico di Senigallia. Alla presenza degli stomaterapisti e dell’equipe della unità di chirurgia, il gruppo di avvale anche del contributo di una psicologa-psicoterapeuta che attraverso pratiche guidate di rilassamento e mindfulness fornisce ai partecipanti una rete di supporto interna ed esterna per affrontare il percorso.

Il paziente stomizzato è un paziente che per necessità di cure, per patologie oncologiche, per malattie croniche intestinali, secondariamente a traumi o ad alterazioni congenite deve ricorrere ad un intervento chirurgico con la creazione di una derivazione intestinale o urinaria chiamata appunto stomia. Nel post operatorio il paziente si ritrova ad affrontare una situazione nuova, oltre alla gestione pratica del sacchetto adeso alla parete addominale, è travolto da un vortice di emozioni, disagio, paura e angoscia di non riprendere la propria vita nel quotidiano.

Per gestire questo caos, il paziente ha bisogno del sostegno dello stomaterapista e della propria famiglia. Ma l’aiuto di cui ha bisogno nel gruppo di Auto Mutuo Aiuto “STOMIA, LA STORIA MIA” viene anche da chi condivide lo stesso percorso da più tempo ed è in grado di accogliere con pienezza le emozioni, le sensazioni e le paure. Allora il peso del paziente si alleggerisce e il vuoto che sentiva è colmato dalle esperienze e dalla scoperta di poter vivere la propria vita anche con una stomia.