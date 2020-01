Senigallia, in stazione con la droga nelle mutande: pusher denunciato

SENIGALLIA – Un 19enne di origine albanese è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato controllato mentre si trovava alla stazione di Senigallia e, alla vista dei militari si è mostrato nervoso.

Il giovane, che in passato era già stato trovato in possesso di droga, è stato sottoposto ad una perquisizione personale che ha consentito di rinvenire, all’interno del giubbotto, un primo involucro contenente 6,4 gr di marijuana, già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio. I militari hanno approfondito i controlli e, negli indumenti, è stato trovato un altro involucro di marijuana, del peso di 20,2 grammi.

Il giovane è stato denunciato. Durante altri controlli i militari hanno sorpreso con un modico quantitativo di droga anche quattro giovani che sono stati segnalati come assuntori.