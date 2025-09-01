Statua decapitata a Castelleone di Suasa, lo sdegno passa sui social

CASTELLEONE DI SUASA – Decapitata la statua di S. Antonio di Padova in un’edicola votiva lungo la provinciale. A segnalarlo sono alcuni cittadini di Castelleone di Suasa che hanno allertato l’amministrazione comunale. Dal sindaco e dalla giunta non è mancata l’immediata condanna del gesto considerato non solo un «atto vandalico» ma anche un’azione «sacrilega».

Non si arresta, almeno sui social, l’ondata di sdegno per ciò che è stato fatto alla statua posta nell’edicola lungo la provinciale in contrada Case Nuove all’intersezione con contrada Casalta. Il santo Antonio da Padova è stato ritrovato senza la testa, staccata e asportata.

L’amministrazione comunale suasana confida «in un ravvedimento di colui che ha compiuto il gesto»: ravvedimento che si dovrebbe tramutare anche nel far pervenire il pezzo staccato. Di parere più netto e deciso il popolo social che sul canale ufficiale dell’ente comunale ha commentato la notizia con ben altri toni.

C’è chi si limita a esprimere la propria condanna perché «è veramente triste prendersela con una statua di un’edicola sacra»; chi ironizza «Non si salvano più neanche i santi»; e chi invece passa all’insulto dei vandali. Non manca nemmeno chi invoca il ritorno dei vecchi strumenti “educativi”, come i classici due ceffoni ben assestati.