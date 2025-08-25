Senigallia, stagione turistica a rischio per le troppe incertezze

Operatori balneari e imprenditori soddisfatti a metà dell'estate, contrasssegnata da tropppe variabili. E l'orizzonte non è sereno

SENIGALLIA – È una stagione turistica dalle molteplici sfide quella che si sta ormai concludendo. Il settore balneare è alle prese con un andamento altalenante per quanto riguarda Senigallia: dopo un avvio positivo, il successivo periodo ha mostrato una frenata, in particolare a causa dell’incertezza economica che grava sulle famiglie. A fare il punto della situazione è Francesco Clementi, operatore balneare e vicepresidente della CNA di Senigallia.

Il 2025 è innanzitutto l’anno in cui è lampante un calo di presenze, nonostante gli annunci rassicuranti. Gli stabilimenti balneari mezzi vuoti (non tutti, per carità, ma parecchi) sono un fotografia ben lontana dai fasti di un tempo, a prescindere dalla località scelta. «Gli stagionali non vengono al mare per tutta la settimana, ma si limitano ai weekend», afferma Clementi, sottolineando un cambiamento complessivo nel comportamento dei turisti come prima causa della vistosa diminuzione un po’ ovunque sul territorio nazionale. Sul meteo, «a giugno il tempo ci ha aiutato e quindi per un mese le cose sono andate abbastanza bene. Luglio abbiamo avuto un piccolo calo dovuto un po’ al clima, qualche pioggia che ci ha rallentato il buon andamento, mentre la prima parte di agosto è stata positiva». Poi altra pioggia che ha un po’ rovinato i piani ma c’è stata quando comunque le prenotazioni erano già state effettuate.

Quindi se il meteo non è stato inclemente, allora la motivazione principale di queste prime impressioni sulla stagione turistica senigalliese 2025 sembra essere legata a un calo del potere d’acquisto delle famiglie: un fattore che riduce la frequenza con cui i bagnanti si recano in spiaggia. «Le famiglie forse non riescono più ad arrivare a fine mese, quindi a qualcosa devono riduciare sicuramente» spiega l’imprenditore balneare. A differenza delle famiglie, che mostrano maggiore cautela nelle spese, i giovani rappresentano un motore economico stabile per gli stabilimenti balneari. «Il ragazzo al mare ci viene con alta frequenza, tutti i giorni, consuma come sempre», continua Clementi, evidenziando come i giovani di fatto garantiscano una certa sicurezza per gli incassi.

Ma altre sfide devono ancora essere affrontate e affoscano l’orizzonte degli imprenditori balneari di Senigallia e non solo. Secondo il vicepresidente della CNA, l’offerta serale della città per i giovani è carente. E questo incide molto sulla stagione turistica locale. «La città soffre perché non ha tanti locali per i giovani, soprattutto nel dopo cena; abbiamo avuto anche meno feste: quest’anno solo quattro feste fino alle tre e logicamente questa cosa un po’ ha inciso. I giovani si spostano molto, Civitanova ultimamente è una meta molto ambita perché ha diversi locali notturni che ai nostri giovani piacciono. Noi qui sicuramente siamo un po’ deficitari, qualcosa di più dovremmo fare, dobbiamo migliorare l’offerta per i giovani. Dopo logicamente c’è anche una scelta, bisogna capire se Senigallia vuole puntare sui giovani o sulle famiglie, altra cosa». Dunque ritorna l’annoso interrogativo per le future amministrazioni: la città deve puntare sul turismo delle famiglie o su quello dei giovani? Su entrambi? Ma come?

Se ricette in questo momento a Senigallia non se ne vedono per risolvere la questione relativa all’andamento della stagione turistica, di certo non va meglio per una delle principali problematiche del settore: la direttiva Bolkestein e le concessioni balneari. La mancanza di chiarezza a livello nazionale sta creando incertezza tra gli operatori, che sono restii a investire in attesa delle nuove norme che dovrebbero entrare in vigore nel 2027. Clementi esprime preoccupazione: «Noi chiedevamo gli indennizzi qualora il proprietario dello stabilimento dovesse perdere l’asta, ma mi sembra che a Bruxelles questa cosa non piaccia molto. Però le famiglie che hanno investito anni e anni in questi stabilimenti balneari rischiano di uscire con pochi euro». Una mancata tutela economica che spaventa i titolari delle attività.