Senigallia, spuntano altre bombe nei pressi del ponte di Bettolelle

SENIGALLIA – Una decina di ordigni bellici risalenti alla seconda guerra mondiale è stata ritrovata nei pressi del ponte della frazione di Bettolelle. La zona è la stessa dove circa un mese fa erano emerse altre due bombe grazie ad alcuni lavori di pulizia dell’alveo fluviale.

La scoperta recente ha portato alla nuova chiusura al traffico del ponte che collega la frazione con quella di Brugnetto, area in cui si sta realizzando una vasca di espansione a seguito dell’alluvione del settembre 2022.

Chiusura precauzionale per evitare problemi di qualsiasi genere, così come è stato disposto un nuovo stop ai lavori di pulizia e di escavo dell’alveo fluviale che il Consorzio di bonifica stava effettuando. Dopo il primo ritrovamento di due ordigni erano state disposte specifiche indagini con il georadar: proprio la strumentazione ha rilevato la presenza di altri corpi metallici.

Del fatto sono state informate la compagnia carabinieri di Senigallia che dovrà presidiare l’area e la prefettura che chiederà l’intervento degli artificieri bolognesi. Le bombe verranno come al solito spostate in una cava abbandonata nell’entroterra senigalliese per farle brillare in sicurezza.