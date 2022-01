Il Senigallia Nuoto è ora scuola federale

SENIGALLIA – Prestigioso riconoscimento quello che la Federazione Italiana Nuoto ha assegnato alla squadra agonistica del Senigallia Nuoto. È infatti arrivata la licenza di “Scuola nuoto federale”, un’attestazione che vede la Società natatoria senigalliese come l’unica nel panorama locale a potersi fregiare di tale riconoscimento.

Grande soddisfazione per il presidente Seri e per tutta la società per il risultato ottenuto, dato dal lavoro quotidiano che l’associazione è stata in grado di portare avanti nel corso degli anni per la promozione e la diffusione delle discipline acquatiche, oltre che nella preparazione dei propri atleti agonisti, portandoli ai vertici del nuoto regionale e nazionale.

La licenza di “Scuola nuoto federale” permetterà all’asd Senigallia Nuoto di essere il punto di riferimento locale della Federazione Italiana Nuoto anche per l’organizzazione del corso per assistente bagnanti. Dopo alcuni anni di assenza, un utile ritorno per formare con professionalità ragazze e ragazzi che presteranno servizio in spiaggia e nelle piscine.

Un riconoscimento che rappresenta, in questo momento di grande difficoltà per il mondo sportivo, uno stimolo notevole per il lavoro di tutto lo staff della società, nonché un’importante motivazione per tutti i suoi atleti.