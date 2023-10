Sport nei parchi, c’è anche Castelleone di Suasa

L'amministrazione comunale suasana inaugurerà la nuova area attrezzata al boschetto di via Diaz dove si potrà fare ginnastica seguendo i tutorial di grandi atleti come Jury Chechi

CASTELLEONE DI SUASA – Anche il comune suasano aderisce al progetto “Sport nei parchi”. Ad annunciarlo è l’amministrazione comunale che presenterà l’iniziativa alla cittadinanza venerdì 27 ottobre alle ore 11 presso l’area attrezzata del parco “Il Boschetto” in via Diaz.

L’idea è quella di aprire i parchi comunali al benessere e al fitness: nell’area saranno installati attrezzi per fare ginnastica, da soli o in gruppi, dotati di Qr code per poter scaricare le istruzioni sul corretto utilizzo grazie ai tutorial realizzati da Jury Chechi, oro alle Olimpiadi di Atlanta 1996, e Anzhelika Savrayuk, ex ginnasta della nazionale italiana. Nasce dal progetto promosso da Sport e Salute, la società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita.

Per realizzarla il Comune di Castelleone di Suasa ha ottenuto un contributo relativo al progetto “Sport nei Parchi” (cofinanziato dalle casse comunali) per la promozione del benessere fisico che inizia dai giardini pubblici, dai parchi e dalle aree urbane che vengono così riqualificate.

Il Comune di Castelleone di Suasa si occuperà direttamente della gestione dell’area attrezzata che viene messa a disposizione delle ASD del territorio e di tutti, senza limiti di età, nel rispetto del principio dell’utilizzo pubblico e aperto a tutti.

All’inaugurazione parteciperanno il sindaco Carlo Manfredi e gli amministratori locali, i delegati Anci e della società Sport e Salute, oltre ai ragazzi e alle ragazze della scuola secondaria di I grado “L. Mancinelli” di Castelleone di Suasa.