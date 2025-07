Sport e spettacoli senza barriere a Senigallia, Xmasters è una conferma

SENIGALLIA – Si è concluso l’evento sportivo dell’estate, gli Xmasters, dopo nove giorni di intense emozioni, adrenalina ed esibizioni, di fatica sotto il sole ma anche tanto divertimento notturno con musica e spettacoli. L’edizione 2025 della manifestazione – che ormai da 14 anni riempie un villaggio di circa 40 mila mq sulla spiaggia di velluto con appassionati di sport da ogni angolo del paese e non solo – ha fatto registrare un ottimo numero di presenze, circa 65mila persone, di cui almeno 1.500 nel solo evento inaugurale: la corsa all’alba.

Cala dunque il sipario sull’edizione contraddistinta dal divenire un palcoscenico a cielo aperto – e il vento dei giorni scorsi l’ha dimostrato senza dubbio – in cui è stato possibile cimentarsi in oltre 30 discipline sportive e gustarsi intere giornate e nottate in spiaggia. Il ricco palinsesto di attività ha permesso infatti sia agli sportivi di professione che agli appassionati o semplici curiosi di emozionarsi con il beach volley: oltre 60 squadre si sono sfidate nei nove giorni; o con il beach rugby che ha accolto l’energia di oltre 300 atleti. Le discipline acquatiche sono state protagoniste con le acrobazie di kitesurf, jet surf, sup e wind foil. Grande successo di pubblico anche per la regata “8 Spiagge” alla quale hanno preso parte 35 imbarcazioni, che si è tenuta nello scorso weekend. Sulla terraferma, non meno appassionanti erano le lezioni di pump track che hanno attirato rider di tutte le età (la rampa era accessibile dagli 8 anni in su), per divertirsi tra curve, dossi e paraboliche. Sempre in spiaggia le aree fitness hanno registrato il tutto esaurito con sessioni di cross training, yoga al tramonto, pilates e allenamento funzionale.

Tanto sport, e per tutti. XMasters si è confermato anche come modello di inclusività nel panorama degli eventi sportivi italiani. Grazie alla collaborazione tra Inail Marche e comitato paralimpico (CIP) Marche, rinnovata per il quarto anno consecutivo, l’evento ha accolto oltre 40 assistiti Inail e CIP e registrato 400 visitatori nell’area dedicata. Le attività sportive accessibili hanno abbattuto ogni barriera: parabeach, tennis tavolo, bocce, apnea, surf, sup, vela, arrampicata e yoga sono solo alcune delle discipline che hanno permesso a chiunque di vivere l’esperienza sportiva appieno. L’evento ha visto la partecipazione di oltre 10 paratleti di alto livello, tra cui la campionessa paralimpica Martina Caironi, la paraciclista Claudia Cretti, Giada Cerpolloni (argento agli Adaptive CrossFit Games 2024), Andrea Lanfri, Stella Papetti (bronzo ai mondiali di parasurfing 2024), Julio Valentin Gonzales (ex calciatore di serie A) e il documentarista Diego Gastaldi.

Come ogni edizione che si rispetti, non è mancato lo spettacolo oltre lo sport. Tra le serate sold out, la musica e gli show, grande successo ha riscosso Fabio Rovazzi che ha fatto cantare e ballare migliaia di persone e la serata rap con Mondo Marcio, che ha richiamato circa 3.000 fan. Il palinsesto musicale ha inoltre ospitato artisti del calibro dei Mellow Mood, Iron Mais e dj di fama internazionale come Erol Alkan e Cc Disco che hanno animato i party sulla spiaggia fino a tarda notte.

«Siamo orgogliosi e soddisfatti – hanno dichiarato gli organizzatori Michele Urbinelli e Simone Conti – vedere la spiaggia di Senigallia animata da 65.000 persone è la ricompensa più grande. La varietà delle attività, dallo sport professionistico al wellness, dai workshop per bambini ai grandi concerti, ha creato un’atmosfera unica. Il successo di questa 14ª edizione ci conferma che la formula è quella giusta e ci dà l’energia per iniziare a lavorare da subito a un 2026 ancora più grande. Un ringraziamento speciale va al nostro pubblico, agli atleti, agli artisti e a tutti i partner che rendono possibile questa magia».