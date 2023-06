Sport in lutto per Dino Maestri: fondò la Pallacanestro Senigallia

SENIGALLIA – Lutto nel mondo dello sport cittadino. È scomparso a 78 anni una delle personalità più importanti per il movimento cestistico senigalliese, Dino Maestri. A darne l’annuncio è stata la società Pallacanestro Senigallia che egli stesso, insieme ad altri, aveva fondato nel lontano 1979. Un’era fa.

«La Pallacanestro Senigallia si stringe attorno alla famiglia Maestri per la scomparsa di Dino, fondatore della nostra società e storico ex presidente. Sentite condoglianze da parte di tutta la società biancorossa alla moglie Loredana e al figlio Giorgio» era il messaggio di cordoglio con cui il club biancorosso ha voluto omaggiare e ricordare il suo ex numero uno.

Dino Maestri

Non si tratta di un lutto “limitato” alla pallacanestro, ma riguarda tutta la città perché ha dato vita, prima ancora che alla società senigalliese, al movimento del basket cittadino. Dino Maestri era innanzitutto un ex sportivo, un cestista a Roseto e persino nella nazionale juniores, da cui dovette congedarsi però per problemi fisici. Negli anni ‘70 arriva a Senigallia ed è in un clima di grande fervore che la sua spinta risulta decisiva per far nascere la più importante società di basket della spiaggia di velluto: realtà che ancora oggi milita nella serie B nazionale, inanellando una serie di stagioni sempre più entusiasmanti per il pubblico e per gli appassionati.

A fine anni ‘70 arrivano dunque la società Pallacanestro Senigallia – di cui rimase presidente per tantissimi anni, fino al 1998, per poi divenire presidente onorario – e il palasport di via Capanna, oggi rinominato Palapanzini per la scuola che sorge a fianco. Qui vi vennero addirittura ospitati gli europei femminili di pallacanestro nel 1980, ma tutto nacque in un oratorio, in un campo all’aperto che oggi è divenuto parcheggio e arena per il cinema sotto le stelle, l’arena Gabbiano.

Ecco perché la sua scomparsa è così rilevante per la città. Scomparsa che è stata ricordata dalla società cestistica abruzzese con una nota: «Tutta la Pallacanestro Roseto rivolge le più sentite condoglianze alla famiglia Maestri per la perdita di Dino, ex giocatore biancazzurro e cognato dell’ex Presidente Prof. Ettore Cianchetti».

I funerali si svolgeranno martedì 27 giugno, alle ore 16, presso la chiesa Sacro Cuore nel comune di Roseto degli Abruzzi (TE).