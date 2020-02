Inaugurato il centro polifunzionale per praticare diverse discipline sportive in località Castel Colonna. Al taglio del nastro anche il presidente del consiglio regionale Mastrovincenzo

TRECASTELLI – A Castel Colonna è festa per lo sport cittadino. Si è infatti tenuta oggi, sabato 1° febbraio, l’inaugurazione del nuovo campetto polifunzionale in via dei Tigli. Al taglio del nastro hanno partecipato cittadini di varie età, molti ragazzi come era ovvio che fosse, autorità civili, religiose e militari, nonché il presidente del consiglio regionale delle Marche Antonio Mastrovincenzo.

L’area su cui si potranno svolgere varie attività sportive di diverse discipline, sarà gestita dalla Pro Castel Colonna e proprio dal presidente Mirco Minucci è arrivato il ringraziamento all’amministrazione comunale per aver restituito alla città una struttura polifunzionale. Anche il sindaco di Trecastelli Marco Sebastianelli ha espresso l’entusiasmo della comunità, a cui ha fatto seguito l’intervento di Mastrovincenzo: il presidente del consiglio regionale ha sottolineato l’importanza di luoghi dedicati alla socializzazione e allo sport, che rappresentano un punto di unione per la città.

Dopo il taglio del nastro e l’ormai consueta benedizione religiosa per una struttura laica, c’è stata anche la consegna di una targa con impressi i valori dello sport per giovani e adulti da parte di Panathlon Senigallia e Coni Marche. La cerimonia si è conclusa con l’esibizione dei bambini delle classi quinte della scuola primaria dell’istituto comprensivo Nori De’ Nobili, che hanno cantato l’inno d’Italia.