Sport, benessere e divertimento: “open day” a Senigallia

Domenica 23 ottobre l'evento per presentare corsi e dimostrazioni delle varie discipline: l'occasione giusta per avvicinarsi alla pratica sportiva conoscendo la ricca realtà cittadina

SENIGALLIA – Promuovere la pratica sportiva, uno stile di vita sano e momenti di socializzazione e divertimento. Questi gli obiettivi della nuova iniziativa “Open Day dello Sport” che prenderà corpo domenica 23 ottobre, in piazza Garibaldi.

Si tratta della prima edizione di un evento che mira a coniugare sport, benessere, educazione e passione, oltre che a rappresentare una vetrina della variegata realtà sportiva senigalliese. Organizzato dall’amministrazione comunale, l’open day sportivo vedrà in prima linea proprio le associazioni sportive di Senigallia che allestiranno spazi informativi e si esibiranno in dimostrazioni in varie discipline, tra le quali: arti marziali, ginnastica ritmica, danza, scherma, pallavolo, calcio, tennis tavolo, ciclismo, pattinaggio.

Informazioni ed esibizioni rappresenteranno, nel corso del pomeriggio (dalle ore 15 alle 20), per tutti i cittadini ma in particolare per i bambini e i ragazzi di Senigallia, l’occasione di avvicinarsi allo sport e conoscere la ricchezza del tessuto associativo cittadino. A presenziare l’evento ci saranno il sindaco Massimo Olivetti e il vicesindaco, nonché assessore allo sport, Riccardo Pizzi.