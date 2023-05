Autocross protagonista del fine settimana a Belvedere Ostrense

La scuderia Autocross Marche fa tappa il 6 e 7 maggio in paese per il trofeo Italia Uisp che si disputa sul tracciato allestito nella frazione di Madonna del Sole

BELVEDERE OSTRENSE – Il rombo dei motori, lo stridio delle gomme, la polvere, l’adrenalina, le esibizioni al volante. Sarà un intenso fine settimana di emozioni quello che si apprestano a vivere i cittadini e il comune di Belvedere Ostrense, interamente dedicato ai motori.

La scuderia Autocross Marche farà infatti tappa nel suggestivo borgo marchigiano per il trofeo Italia Uisp di autocross che si disputerà sul tracciato allestito presso la zona artigianale nella frazione di Madonna del Sole.

Si comincia sabato 6 maggio, dalle 15 alle 19:30, con le prove libere; dalle ore 16,30 alle ore 18 ci sarà l’iniziativa “Un giorno da navigatore per diversamente abili”. Il giorno successivo, domenica 7 maggio, dalle 10 inizieranno le gare di autocross con esposizione tuning. Durante tutto il fine settimana saranno in funzione anche stand gastronomici. L’evento è patrocinato dal Comune di Belvedere Ostrense e dalla Pro Loco in collaborazione con numerosi sponsor privati.