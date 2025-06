Spiaggia, ristorante e drink: l’appuntamento dell’estate è a La Playa – VIDEO

MONTEMARCIANO – Una spiaggia comoda, spaziosa e dotata di tutti i comfort, una ristorazione eccellente e il servizio bar sempre attivo. L’appuntamento dell’estate è a “La Playa”, in via Lungomare 26 a Marina di Montemarciano (AN). Lo stabilimento La Playa, storicamente presente sul lungomare di Marina, ha già dato avvio alla stagione con il suo ristorante Eden Beach e un menù pronto a solleticare il palato anche del pubblico più esigente. Lo stabilimento, sotto la direzione di Luca Cappanera, ha inaugurato nei giorni scorsi accogliendo la clientela con sfiziose degustazioni a buffet e la musica di Alex dj. Tante le novità di questa stagione, già partita con le temperature roventi di questi giorni che invitano a un tuffo o ad assaporare un cocktail fresco sulla spiaggia.



«Abbiamo abbandonato l’intrattenimento serale da discoteca per dedicarci di più all’accoglienza e alla ristorazione – ci spiega il gestore Luca Cappanera – questa è la novità più importante. La spiaggia è ampia, con meno lettini ma postazioni più larghe e comode, poi la ristorazione altra novità: menù a base di pesce sempre fresco e con proposte diverse».

La Playa si smarca dall’intrattenimento serale della discoteca che ha caratterizzato le scorse stagioni, per puntare più sulla ristorazione e sull’accoglienza.

La ristorazione dell’Eden Beach inizia dalle colazioni, con croissant freschi e golosi, poi una cucina semplice e genuina, a base di pesce propone ai suoi clienti un menù fisso (composto da 4 primi e 4 secondi) più la novità del menù del giorno sempre diverso: le tagliatelline ai crostacei e le fritture sono il piatto forte. «È vero, ma non soltanto…un ottimo fritto, dei primi, delle cozze sempre fresche, i nostri spaghetti con le vongole roba da leccarsi i baffi, poi i nostri secondi. I fritti, gli arrosti, una bella tagliata di tonno ce la abbiamo, del polpo alla griglia, se non mangiate il pesce vi facciamo una tagliata di carne, insomma tutto quello che potete trovare nella cucina di uno stabilimento balneare ma con una differenza, forse…un pochettino…più mejo!», aggiunge Maurizio Tiberi, responsabile della ristorazione. La Playa non vuol solo prendere per la gola i suoi clienti con sfiziose proposte culinarie, ma coccolarli anche con un’accoglienza speciale: la spiaggia attrezzata con ombrelloni a 3 mt di distanza l’uno dall’altro, garantisce non solo comfort ma anche privacy e relax.



«Alla Playa non si balla più, ma c’è un divertimento diverso – spiega Angela Troka, responsabile di sala – per chi usufruisce del servizio ristorante, proporremo musica con dj, intrattenimento live, ma anche spettacoli a tema e animazione… ». Dal 27 giugno, ogni weekend musica con dj per i clienti del ristorante e per tutta l’estate serate a tema ed eventi. La Playa inizia con l’apertura del ristorante solo a pranzo nel mese di giugno, ma per luglio e agosto l’apertura sarà anche a cena. «Vi aspettiamo!».