Ancora controlli anti abusivismo: agenti in borghese entrano in un circolo privato dove era in corso un concerto dal vivo davanti a circa 130 presenti

OSTRA VETERE – Continuano i controlli in materia di abusivismo tra i locali pubblici. Dopo il blitz in un ristorante di Senigallia, stavolta è finito nei guai il titolare di un centro sociale ricreativo montenovese. La questione nasce da uno spettacolo pubblico organizzato e pubblicizzato anche sui social nonostante non avesse la licenza per l’intrattenimento.

L’ispezione è scattata ieri, 4 aprile, all’interno di quello che era un circolo privato ma al quale avevano fatto accesso anche tante persone non socie. Circa 130 i presenti al momento del controllo a cui hanno partecipato gli agenti della squadra amministrativa e di sicurezza della Questura di Ancona e del Commissariato di Senigallia.

Nel centro ricreativo era infatti in corso una serata di musica e canto, con la partecipazione di artisti, riproduzione con grandi casse acustiche, luci stroboscopiche, un palco con tutta la strumentazione predisposta per il concerto dal vivo. Contestualmente avveniva anche la somministrazione di alimenti e bevande, mentre le numerose persone presenti si intrattenevano ballando.

Il personale, giunto nel locale in borghese, non si è visto richiedere la tessera di socio, cosa confermata anche da alcune testimonianze prese al momento dell’identificazione. La vicenda è stata poi approfondita con ulteriori verifiche con le quali gli agenti hanno accertato che il titolare del locale, un 72enne, non avesse mai richiesto la licenza di pubblico spettacolo ex art. 68 Tulps.

A lui è stata comminata una sanzione amministrativa che potrà arrivare anche a mille euro, mentre lo sportello Suap dell’unione dei comuni de “La Terre della Marca Senone” dovrà valutare la sospensione dell’attività. Quanto infine riscontrato in materia di sicurezza e safety, in particolare per prevenzione antincendio, verrà poi segnalato al comando provinciale dei Vigili del fuoco per verificare eventuali illeciti.