Spettacolo in mare, tornano i delfini a largo di Senigallia

Nuovo avvistamento nel tratto di mare Adriatico antistante la frazione di Marzocca, altro spettacolo dei mammiferi marini che ogni anno tornano in quest’area

SENIGALLIA – Un nuovo avvistamento di delfini, nemmeno troppo a largo della costa senigalliese, sta facendo il giro dei social. Un emozionante incontro ravvicinato a cui la spiaggia di velluto non è nuova per la verità. L’ultimo in ordine di tempo è avvenuto nei giorni scorsi davanti la spiaggia di Marzocca di Senigallia ed è stato pubblicato da Matteo Papalini ieri, domenica 22 maggio, sulla pagina facebook del gruppo “Sei di Marzocca se…”.

Ma ogni anno, puntualmente, si vedono i mammiferi marini fare capolino in quest’area del mare Adriatico. Molto spesso infatti si vedono i cetacei navigare a fianco delle imbarcazioni o effettuare salti e giochi fuori dall’acqua, dando vita a uno spettacolo a cui non ci si abituerà probabilmente mai. E commenti e condivisioni sui social sono una testimonianza di quanto faccia presa sulle persone.

In altre occasioni meno gioiose però, è capitato che venissero ritrovate le carcasse dei mammiferi spiaggiate, soprattutto di esemplari della specie tursiope, a riprova che il mare Adriatico da anni è meta apprezzata: dai delfini e da quanti vorrebbero vederli nuotare in libertà senza piscine che ne limitino i movimenti.