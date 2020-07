Spettacoli, eventi e concerti, Senigallia riparte dopo il lockdown

La spiaggia di velluto e il centro storico pronti per ospitare scene di teatro, inziative culturali e serate in musica: ecco il programma dall'8 al 12 luglio

SENIGALLIA – Ripartono gli spettacoli, ricominciano le programmazioni sospese a causa dell’emergenza covid. Nel centro storico e sul lungomare senigalliese si riparte con varie proposte che spaziano dagli spettacoli per bambini e famiglie all’iniziativa “Raffaello e i Della Rovere”, dall’incontro con il documentarista e reporter Giovanni Marrozzini ai concerti e al teatro in piazza Garibaldi o alla scuola Pascoli. Il tutto concentrato in appena cinque giorni.

La programmazione degli spettacoli di teatro ragazzi, interrotta nei mesi del lock-down, riparte dai cortili e dalle piazze della città nell’ambito della rassegna “Baracche e burattini… in cortile” curata da Atgtp e Teatro alla Panna. Dieci proposte inserite nel 22esimo festival di teatro ragazzi e di figura “Ambarabà”, che si tiene tra luglio e agosto in 12 comuni della provincia di Ancona (oltre a Senigallia, sono coinvolti anche i comuni della vallata Misa-Nevola: Corinaldo, Trecastelli, Serra De’ Conti, Arcevia, Ostra). Il primo appuntamento di “Baracche e burattini” è mercoledì 8 luglio alle ore 21:30 presso il cortile della scuola Pascoli, ed è “Voglio la Luna” della compagnia Atgtp, con Fabio Spadoni, un giovane attore affetto dalla sindrome di Down, quale protagonista di una produzione che ha vinto molti premi e che ha suscitato l’attenzione di molti festival europei. Lo spettacolo è diretto e ideato da Simone Guerro, con la drammaturgia di Lucia Palozzi, ed è interpretato anche da Simone Guerro e Silvia Barchiesi, con allestimento e figure a cura di Ilaria Sebastianelli ed Alessio Pacci. In “Voglio la luna” Fabio interpreta un bambino che riesce a fare una cosa impossibile: catturare la luna e portarla nella sua cameretta. Ma alla fine scoprirà che il mondo senza luna non è più lo stesso e deciderà di lasciarla andare, per condividere la sua luce con i bambini del pubblico. La storia è accompagnata dalla narrazione, dalla musica dal vivo e da scene di teatro di figura con pupazzi e ombre. Il cartellone degli spettacoli di “Baracche e Burattini” proseguirà poi il 15 luglio in Piazza Garibaldi; il 17, 18, 27, 28, 29 luglio, alla chiesa dei cancelli; il 22 luglio, 5 e 12 agosto nel cortile della scuola Pascoli (INFO: www.atgtp.it).

Sempre mercoledì 8 luglio, alle 21:30, nell’ambito degli eventi culturali estivi organizzati dal Comune di Senigallia con le associazioni e le imprese del territorio, si svolgerà in piazza Garibaldi l’incontro “Raffaello e i Della Rovere. Poesia, immagini e suoni” con letture di Roberto Rossini, immagini di Adamo Sanchini e musiche della Banda Musicale ‘Città di Senigallia’ per il cinquecentenario della morte di Raffaello (1520). Prenotazione obbligatoria anche per gli spettacoli gratuiti, su www.vivaticket.it oppure al Teatro La Fenice o, se ancora disponibili, direttamente sul luogo dell’evento.

Sempre nei giardini della scuola Pascoli infine, sarà ospitato l’incontro con Giovanni Marrozzini, reporter documentarista e autore di numerosi reportage in Africa, Centro e Sud America, Balcani e Medio Oriente, tutti raccolti in libri fotografici. L’appuntamento è per giovedì 9 luglio, alle ore 21:30. L’iniziativa inaugura il ciclo “Senigallia Città della Fotografia – Racconti di luce”. Nel 2017, insieme allo scrittore Angelo Ferracuti, ha dato vita al progetto “Selva Oscura”, una ricerca con fini editoriali incentrata nell’intersezione tra parola e immagine sull’Amazzonia ferita, sui miti della creazione, sul polmone del mondo e luogo potente dell’immaginario.

Venerdì 10 luglio spazio poi al mercatino dell’artigianato in piazza del Duca – Angolo Via Chiostergi: dalle ore 18 alle 24 tornano le bancarelle di un evento fieristico che la città ha mostrato di apprezzare da tempo. Alle ore 21:30 si terrà nel giardino della scuola Pascoli lo spettacolo musiche e voci “Majakowskij 90°” con Giacomo Sebastianelli alle percussioni, Mauro Pierfederici e Alessio Messersì voci recitanti e le musiche di Roberta Silvestrini. L’evento è a cura dell’associazione Musica Antica e Contemporanea e, pur essendo gratuito necessita di prenotazione per le restrizioni legate al covid.

Il giorno successivo, sabato 11 luglio, partirà il grand tour delle Marche 2020 a cura di Tipicità Talk con uno speciale sulla Senigallia Città Gourmet (dalle ore 10:30 alle 13 alla rotonda a mare e poi un evento con street food alle ore 18 dal piazzale della Libertà, antistante il simbolo del turismo marchigiano. Sempre sabato, in piazza del Duca si terrà la V edizione della Boutique della calzatura (ore 16-24); la libreria Mondadori alle ore 19 presenterà nel giardino della scuola Pascoli il libro “Come andò che Eugenio difatti divenne musicista” di Stefania Lanari, Fulmino Ed; stessa sede per la presentazione di “Un pezzo di stoffa” di Silvia Sbaffoni a cura di Ventura Edizioni, alle ore 21:30. Palcoscenico in piazza Garibaldi invece alle 21:30 per Senigallia Blues, dove la musica incontra il dialetto senigalliese con l’associazione Musikèdivertimento e i testi dialettali di Simone Tranquilli e Leo Barucca.

Domenica 12 luglio, infine, spazio al teatro e al canto con musiche dal vivo: ai giardini della Pascoli andrà in scena “Metti una sera con… William Shakespeare”, con Catia Urbinelli, Cristian Strambolini e Daniele Vocino, musiche dal vivo e canto di Pamela Lucciarini per una produzione Teatro Nuovo Melograno (ore 21.30, ingresso a pagamento). In piazza Garibaldi, invece, alla stessa ora si esibirà il Federico Mondelci & String Quintet per “Latino Mediterraneo”, un appuntamento con la stagione concertistica 2020 e le musiche di A. Piazzolla, M. Nyman, D. Ellington G. Gershwin, L. Bernstein, N. Piovani, E. Morricone; a cura di Ente Concerti Pesaro Piazza Garibaldi , ore 21:30 Ingresso a pagamento.