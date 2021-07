Spesa a scrocco al centro commerciale, 55enne denunciata a Senigallia

Fermata dal personale interno e poi dai carabinieri, la donna aveva con sé bevande e prodotti per la casa

SENIGALLIA – È stata denunciata la donna dell’hinterland fanese che ieri pomeriggio, 20 luglio, ha tentato un furto al centro commerciale Il Maestrale di Senigallia. Si tratta di una 55enne che, dopo aver prelevato alcuni oggetti dagli scaffali, è uscita dal supermercato attraverso il passaggio riservato ai visitatori senza acquisti.

Immediatamente il personale del centro commerciale le ha contestato il mancato pagamento della merce e nel frattempo sono stati allertati i carabinieri. Giunti sul posto, i militari della compagnia senigalliese hanno verificato la sottrazione di alcune bevande e prodotti per la casa da parte della donna.

Gli oggetti sono stati restituiti al centro commerciale, ma per la 55enne è scattata lo stesso la denuncia, in stato di libertà, per il reato di furto alla Procura della Repubblica di Ancona.