Spaccio e guida in stato di ebbrezza: due denunce a Senigallia

SENIGALLIA – Proseguono i controlli serrati su tutto il territorio cittadino per verificare sia il rispetto delle norme anti covid, sia per contrastare i reati che, nonostante le restrizioni non sono scomparsi. In queste ultime giornate sono due le denunce effettuate dai carabinieri.

Una è relativa a un ragazzo, controllato giovedì pomeriggio, 25 febbraio, a bordo di una macchina. Era insieme a due suoi amici quando è stato trovato in possesso di due involucri contenenti marijuana e hashish. Per lui è scattata quindi la denuncia per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

Sempre i carabinieri, nella serata di ieri, sabato 27, hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un uomo: mentre guidava nella città di Senigallia, ha perso il controllo dell’auto ed è andato a impattare contro alcuni paletti posti a margine della carreggiata. All’arrivo della pattuglia si è rifiutato di sottoporsi a test con etilometro.