Spaccio di droga, altre due denunce a Senigallia

SENIGALLIA – Dopo l’emergenza alluvione, il contrasto allo spaccio torna al centro delle attività della Polizia senigalliese che ha denunciato due giovani, uno di nazionalità italiana l’altro straniero ma da tempo residente in città, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il che si aggiunge alla denuncia avanzata grazie all’attività dei carabinieri della Compagnia di Senigallia.

I fatti risalgono a due distinti episodi, entrambi di notte. Un primo giovane è stato controllato mentre si trovava a bordo di un’utilitaria assieme a un 25enne del maceratese e un 20enne dell’anconetano: proprio il suo atteggiamento furtivo ha insospettito gli agenti del Commissariato che lo hanno sorpreso mentre tentava di occultare un borsellino. All’interno, oltre a materiale usato per confezionare sigarette artigianali con tabacco misto a stupefacente, sono stati trovati diversi involucri di differente dimensione e contenuto: circa 10 grammi tra hashish e cocaina e altri 10 grammi di ketamina. Dati i precedenti specifici a carico del 20enne senigalliese, è scattata la denuncia a piede libero per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e la sostanza sottoposta a sequestro.

Durante un controllo mirato, invece, è finito nei guai un altro 20enne, di origini straniere ma da tempo residente in città. Era in compagnia di un coetaneo ed entrambi sono soggetti noti alle forze dell’ordine per vari precedenti penali. Uno era in possesso di una sigaretta artigianale con tabacco e marijuana nel taschino della camicia; il secondo aveva con sé anche un sacchetto di marijuana nascosto nel berretto. In totale sono stati sequestrati circa 50 grammi di stupefacente. Dato il quantitativo rinvenuto, per il secondo 20enne è scattata la denuncia a piede libero per detenzione ai fini di spaccio, ma entrambi sono stati segnalati come assuntori alla Prefettura dorica.