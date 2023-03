Spaccio di droga, un arresto a Senigallia

Grazie a un servizio di controllo dei carabinieri è stato possibile ammanettare una 33enne del posto e segnalare come assuntore il cliente che stava acquistando l'eroina

SENIGALLIA – I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno arrestato una donna per spaccio e detenzione illecita di stupefacenti.

Tutto è successo venerdì sera, 17 marzo: i militari, nell’ambito di un mirato servizio antidroga, l’hanno sorpresa mentre spacciava una dose di eroina ad un acquirente, in una zona centrale di Senigallia. Sono subito intervenuti e l’hanno sottoposta a controllo.

Nell’abitazione della 33enne di Senigallia hanno trovato altra droga, in particolare hanno trovato un ovulo e un altro pezzo di eroina, per un peso complessivo di circa 15 grammi. Per lei sono scattate le manette, è stata arrestata è sottoposta alla misura degli arresti domiciliari presso la sua abitazione di Senigallia.

Sabato mattina si è svolta l’udienza di convalida presso il Tribunale di Ancona, al termine della quale il giudice ha convalidato l’arresto e ha applicato alla donna, che aveva anche precedenti specifici, la misura cautelare degli arresti domiciliari. L’uomo che ha acquistato la droga invece è stato segnalato alla prefettura come assuntore di stupefacente.