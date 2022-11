Spaccio di droga, un arresto a Senigallia

Una donna di 33 anni è stata sorpresa dai Carabinieri a cedere una dose di cocaina in zona stadio. Scattano prima la perquisizione domiciliare poi le manette

SENIGALLIA – Arresto a Senigallia in zona stadio per spaccio di droga. Il fatto risale a ieri, 8 novembre, quando una donna è stata sorpresa a cedere una dose di cocaina a un uomo. Alla vista dei militari ha cercato di nascondere lo stupefacenti nei propri vestiti, ma il tentativo non è andato a buon fine.

Il quantitativo di cocaina è stato infatti rinvenuto e ha dato il via alla perquisizione domiciliare. In casa è stato ritrovato ulteriore quantitativo di cocaina, circa 3,50 grammi, oltre al materiale per il confezionamento delle dosi. Tutta la droga è stata sequestrata, assieme al resto dei materiali rinvenuti.

Nei guai è finita una 33enne di Senigallia, dichiarata in arresto dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e collocata agli arresti domiciliari fino a questa mattina: oggi è stata condotta presso il tribunale di Ancona dove il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto operato dai militari.