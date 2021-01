Spaccio di cocaina sul lungomare di Senigallia, un arresto e una denuncia

SENIGALLIA – Da tempo erano molto attivi nel mondo dello spaccio di stupefacenti, soprattutto cocaina, nella città di Senigallia. Ed è da qui che hanno mosso i primi passi i poliziotti del commissariato cittadino, finendo per arrestare un pregiudicato albanese nel giorno del suo compleanno e denunciare un giovane italiano.

L’operazione antidroga è scattata ieri pomeriggio, 29 gennaio, quando i due sono stati visti effettuare un veloce scambio sul lungomare sud di Senigallia: un uomo ha parcheggiato per pochi istanti, è stato raggiunto da una persona ed è poi ripartito. Immediato quindi il controllo degli agenti di polizia. Il conducente del veicolo è stato trovato in possesso di un involucro contenente diversi grammi di sostanza stupefacente, risultata poi essere cocaina.

Lo stupefacente e il denaro sequestrati a Senigallia

Il controllo è stato esteso all’altro uomo che era nel frattempo tornato dentro un edificio da cui era uscito appositamente per la compravendita della droga. L’uomo, un 40enne di origini albanesi, già arrestato e denunciato dai poliziotti sempre per fatti connessi alla droga, era domiciliato poco distante, sempre sul lungomare da Vinci, assieme a un giovane senigalliese anch’egli con precedenti. All’interno infatti, grazie anche alle unità cinofile della Questura di Ancona, sono stati rinvenuti circa 10 gr. di cocaina, già suddivisa in numerosi involucri pronti per lo spaccio. Al 40enne è stata sequestrata anche una somma in denaro ritenuta provento delle vendite di stupefacente, oltre a diverso materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Per lui sono scattati gli arresti domiciliari, mentre il giovane senigalliese risulta solo indagato. Oggi si è svolta l’udienza di convalida, con la conferma degli arresti domiciliari.