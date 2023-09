Sorpresi a rubare prodotti elettronici: moglie e marito arrestati a Senigallia

SENIGALLIA – Doppio arresto quello avvenuto in zona Cesano nel pomeriggio di ieri, domenica 17 settembre. Si tratta di moglie e marito, sorpresi a rubare prodotti tecnologici e poi fermati dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile.

Il fatto è avvenuto all’interno di un negozio di elettrodomestici, dove il personale di vigilanza ha notato l’atteggiamento sospetto dei due soggetti e li ha tenuti sotto controllo. Cercando di non farsi notare avevano sottratto vario materiale hi-tech (caricabatterie, power bank, auricolari, custodie per telefoni cellulari), del valore complessivo di circa 500 euro, ma il piano non è andato come speravano.

La vigilanza ha immediatamente allertato il 112 e una pattuglia del Norm si è recata sul posto, identificando la coppia di ladri e trovandoli ancora in possesso della merce rubata che è stata restituita al legittimo proprietario. L’uomo, un 53enne, e la donna, 30enne, sono stati arrestati per furto e sottoposti agli arresti domiciliari come disposto dall’autorità giudiziaria.

Questa mattina l’udienza di convalida dell’arresto: per l’uomo il giudice ha confermato gli arresti domiciliari, mentre per la donna l’obbligo di dimora.