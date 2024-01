Solitudine, ecco il nuovo singolo del cantante senigalliese Corrado Mancini

SENIGALLIA – Nuovo singolo per il senigalliese Corrado Mancini, scampato alla tragedia della Lanterna Azzurra di Corinaldo. Dopo Maglione, è uscita pochi giorni fa la sua ultima canzone, dal titolo Solitudine. «Un singolo che – spiega Mancini – è nato un paio di anni fa, durante il secondo lockdown, dopo alcune amicizie finite male, da cui ho preso le distanze».

La copertina di “Solitudine”

«Ho iniziato a scrivere il testo, senza la melodia. Inizialmente erano parole di sfogo, da cui poi è nata la canzone e la melodia (clicca qui per ascoltare la canzone). A testo finito – spiega – ho registrato le voci su una base al piano e soltanto dopo è stato costruito l’arrangiamento completo».

LEGGI PURE: Corrado canta ˊMaglioneˊ. Una canzone per la mamma morta di tumore. «Mi salvai dalla tragedia di Corinaldo»

«Il brano tratta un argomento piuttosto delicato e non semplice, il tema della solitudine. È un testo autobiografico che mette a nudo quello che è stato un periodo della mia vita, di cui non ho bei ricordi. Il messaggio che voglio trasmettere con questa canzone è quello di non sentirsi mai soli, anche quando sentiamo e pensiamo di esserlo e ce la prendiamo con noi stessi. Il testo – riflette – esprime solitudine, come si capisce dal titolo. Una solitudine però non fine a sé stessa, ma che, anzi, lascia uno spiraglio a qualcosa di positivo che avverrà».

Corrado Mancini (foto per sua gentile concessione)

«Se guarderò Sanremo? Certo che sì, anche perché uno degli obiettivi che mi sono prefissato è proprio quello di poter cantare su quel palco, un giorno. Gli artisti che mi incuriosiscono di più sono Il Tre, Gazzelle e Irama, su tutti, benché mi piaccia ascoltare tutto e sono curioso di ascoltare anche altri artisti».

Sui progetti futuri, non si sbilancia ma annuncia: «Ho intenzione di fare uscire un album quest’anno, ma il periodo è ancora da decidere, dipende tutto da quanto tempo impiegherò per produrre e arrangiare i brani. Questa, però, non è l’unica novità di questo 2024…Ce ne saranno altre».