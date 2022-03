La diocesi di Senigallia in ascolto: incontro con le categorie economiche

SENIGALLIA – Anche sulla spiaggia di velluto è iniziato il percorso con cui la chiesa si interroga sulla sua funzione in una comunità profondamente cambiata negli anni. Per questo il vescovo Franco Manenti, attraverso l’ufficio di pastorale sociale del lavoro della Diocesi, ha promosso un incontro con tutti i rappresentanti delle categorie economiche del territorio.

Il momento di confronto si terrà sabato 19 marzo alle ore 10 presso la parrocchia S. Giuseppe Lavoratore a Cesanella di Senigallia. Ci sarà un primo momento insieme e poi la divisione in tavoli di lavoro perché l’ascolto sia più proficuo. La conclusione è prevista entro le ore 12.

Con questa iniziativa continua di fatto il cammino di ascolto che le parrocchie stanno percorrendo, su stimolo del pontefice, con l’obiettivo di rinnovarsi rimanendo al passo con una società mutata. «L’obiettivo – spiegano dalla pastorale sociale del lavoro – è ascoltare il contributo di tutti coloro che vorranno partecipare su due questioni: cosa si chiede alla Chiesa in questo tempo in generale e poi in particolare per il proprio settore di attività e lavoro: quale rinnovamento? Quali aspetti da cambiare, quali da potenziare?».

Questa è solo una delle iniziative messe in campo dalla Diocesi senigalliese che già cerca, ogni anno, di parlare alla politica, agli operatori economici, alle associazioni cittadine e ai volontari. Lo scopo non è solo quello di avvicinarsi loro, di “sembrare” più accoglienti, ma pensare insieme il futuro; si tratta di un passo necessario, a maggior ragione in un presente così complicato e difficile persino da interpretare.