Senigallia, il sindaco riceve il nuovo comandante della Polizia stradale

SENIGALLIA – Il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti ha ricevuto questa mattina il nuovo comandante del distaccamento di Polizia stradale di Senigallia, Cristiano Assanti.

Il nuovo comandante, accompagnato dal dirigente della sezione di Ancona della Polizia stradale Francesco Cipriano, è dal 2014 al distaccamento di Senigallia: ex ufficiale paracadutista e laureato in Scienze motorie, è dal 1992 in Polizia e per 18 anni è stato in forze alla Polstrada di Fano, dove per 8 anni ha fatto parte della squadra di polizia giudiziaria.

Durante l’incontro, svoltosi al palazzo municipale, il sindaco ha dato il suo personale benvenuto al nuovo comandante e ribadito la volontà di garantire una stretta collaborazione istituzionale con tutte le forze di Polizia.