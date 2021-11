Sileri a Senigallia: «600 mila interventi rimandati a causa della pandemia»

SENIGALLIA – Si è tenuta alla Rotonda a mare di Senigallia la tredicesima edizione del congresso Marcangolo, uno dei più importanti appuntamenti di oncologia marchigiana, alla presenza di numerose autorità politiche e scientifiche, tra cui il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. Con l’occasione si è tracciato il quadro sulle principali novità terapeutiche e sulle metodologie di approccio in campo oncologico ma anche parlato di riforma del sistema sanitario nazionale, di vaccini e di pandemia.

L’esponente del governo Draghi ha spiegato che questa «quarta ondata covid sta rallentando l’attività degli ospedali di tutto il Paese», portando il governo ad attivare nuove restrizioni come il Super green pass, appena varato. «Sono circa 600 mila gli interventi rimandati in campo sanitario e medico a causa della pandemia, buona parte dei quali riguarda il settore oncologico».

Un dato preoccupante anche perché rimane ancora una sacca di resistenza alle vaccinazioni che potrebbe pregiudicare la tenuta del sistema nazionale di fronte alla nuova ondata. Per il momento non ci sono preoccupazioni enormi, nemmeno per la nuova variante sudafricana appena individuata e «non presente in Italia, ma che va attenzionata».