Senigallia, sicurezza stradale: più controlli per prevenire incidenti

SENIGALLIA – Stretta in tema di sicurezza stradale anche nel senigalliese. La polizia locale verrà progressivamente coinvolta anche in ambito serale e notturno in mirati servizi di controllo del territorio per prevenire gli incidenti stradali, sempre più numerosi e, molto spesso, con esito tragico, come avvenuto lo scorso 6 gennaio sulla provinciale Arceviese dove sono morte due persone.

A deciderlo è stato il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica riunitosi ieri, 15 gennaio, in prefettura ad Ancona, a cui hanno partecipato anche il vicesindaco di Senigallia Maurizio Memè e il comandante della Polizia Locale Flavio Brunaccioni. La riunione, dopo l’analisi della situazione del territorio provinciale con riguardo alle iniziative da intraprendere in materia di sicurezza stradale, ha visto i partecipanti guidati dal prefetto di Ancona Antonio D’Acunto focalizzarsi sulle principali cause di incidente che rimangono legate a un uso consapevolmente distratto di mezzi e autoveicoli.

A distrarre sempre più gli automobilisti sono l’uso del cellulare alla guida, il mancato rispetto della precedenza, la velocità elevata o comunque non adeguata al contesto in cui ci si trova e la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Per prevenire l’incidentalità, dunque, si è deciso di predisporre anche nel senigalliese – teatro di gravi scontri, anche recenti, con esito mortale – di monitorare i luoghi e le fasce orarie in cui si verifica un maggior numero di sinistri.

Due gli step: l’intensificazione dei controlli stradali che, nei centri abitati, vedranno un progressivo coinvolgimento della polizia locale diretta dal comandante Flavio Brunaccioni anche nelle ore serali e notturne. Quindi, grazie a un rinnovato impegno degli enti locali a mantenere e sistemare il manto stradale, l’illuminazione pubblica e la segnaletica, si dovrebbe essere in grado di ridurre il numero di incidenti.

Durante la riunione si è convenuto di proseguire con maggior impegno sulla strada degli incontri con i giovani sulla prevenzione dei comportamenti scorretti e sul contrasto all’abuso di alcol e droghe.

Proprio l’abuso di alcol prima di mettersi al volante e le condizioni non del tutto adeguate di alcune arterie viarie, sono state all’origine di numerosi incidenti stradali. Lo scorso 6 gennaio, un autotrasportatore senigalliese – ubriaco alla guida della sua auto – ha travolto e ucciso due giovani che uscivano dalla discoteca Megà sulla provinciale Arceviese, in un tratto non particolarmente illuminato e con la carreggiata stradale molto ridotta che i residenti hanno segnalato più volte. Temi su cui stanno riflettendo sia la prefettura con le forze dell’ordine, sia il Comune di Senigallia e limitrofi, assieme agli agenti di polizia locale che sarà sempre più coinvolta nel presidio del territorio.