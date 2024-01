Si ribalta con l’auto e rimane sospeso appoggiato a un albero, liberato dai vigili del fuoco

BARBARA – Perde il controllo del mezzo, si ribalta e finisce contro un albero. Questo è quanto avvenuto nelle prime ore del mattino a Barbara, comune dell’alta valle del Misa, dove un uomo è finito in ospedale.

Tutto si è verificato intorno alle ore 5:45 in contrada Carrara, quando un’automobile si è ribaltata ed è finita contro un albero a margine della carreggiata stradale.

L’auto è poi rimasta così in sospeso con il conducente che non riusciva ad uscire anche per la pericolosità della situazione. Sul posto sono quindi intervenuti i Vigili del fuoco dal distaccamento di Arcevia.

Dopo aver messo in sicurezza l’autovettura, per evitare che si rovesciasse completamente, hanno estratto il conducente con l’ausilio di attrezzature specifiche affidandolo poi alle cure degli operatori sanitari che l’hanno trasportato in ospedale a Senigallia.