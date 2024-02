Si allontana da una comunità di Macerata, ritrovata a Senigallia

SENIGALLIA – È stata ritrovata sana e salva e riconsegnata alla famiglia la minorenne scappata alcuni giorni fa da una comunità di Macerata. Il ritrovamento è avvenuto nei pressi del locale McDonald’s di via Giordano Bruno, a Senigallia, dove si sono radunati alcuni mezzi delle forze dell’ordine e di soccorso.

La cosa ha ovviamente suscitato grande curiosità tra i senigalliesi e coloro che si ritrovavano a passare nel tardo pomeriggio di oggi, 7 febbraio, nella zona commerciale di Borgo Molino.

A intervenire sono stati i carabinieri che hanno però chiamato in supporto la Polizia Locale e, in via precauzionale, il personale sanitario in ambulanza. Un dispiego di mezzi e unità che non è passato inosservato.

La minorenne si era allontanata da una comunità di Macerata da alcuni giorni: le ricerche si erano estese man mano fino a interessare anche Senigallia dove la giovane è stata poi ritrovata e, infine, consegnata alla famiglia senza alcun problema a parte una iniziale opposizione.