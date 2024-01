Shoah, le due giornate clou a Senigallia dedicate al Giorno della Memoria

SENIGALLIA – Proseguono le iniziative promosse a Senigallia in occasione del Giorno della Memoria dall’omonimo Comitato che unisce Comune, Diocesi, comunità ebraica e Scuola di pace. Nell’ambito del programma per le celebrazioni 2024 che dallo scorso 25 gennaio accompagneranno Senigallia fino al 1° febbraio, si entra dunque nel vivo con le due giornate clou.

La memoria da ascoltare è il filo conduttore di sabato 27 gennaio 2024, dalle ore 15.45 in poi. Il Giorno della Memoria inizia al cinema Gabbiano di Senigallia quando alle 15.45 sarà proiettato il film ‘L’ultima volta che siamo stati bambini’ ed a seguire il regista, Claudio Bisio, si collegherà in diretta alle 17:45 con il cinema per essere intervistato dagli alunni e alunne che hanno approfondito in classe i temi proposti dal suo lungometraggio. Il pomeriggio, che vedrà la presenza del Sindaco Massimo Olivetti, proseguirà con attività proposte da alcune classi delle Scuole secondarie di I grado ‘Mercantini’, ‘Fagnani’ e ‘Marchetti’ e del Liceo scientifico ‘Medi’. Alle 21.00 ci si sposta al Nuovo Teatro Melograno, per la performance di Catia Urbinelli, Daniele Vocino e Cristian Stramboloni in un reading teatrale dal titolo ‘Cronache dall’Olocausto’ (prenotazione obbligatoria sul sito www.nuovomelograno.it).

La domenica, 28 gennaio, ci sarà l’evento in sinagoga (spostato per rispettare il sabato ebraico) alle ore 18. La memoria in sinagoga prevede i saluti di Amos Zuares, Massimo Olivetti e Franco Manenti. Poi la parola passa al prof. Massimo Raffaeli, critico letterario per approfondire il tema ‘Primo Levi: memoria e ricordo’. La musica degli Arbitri elegantiae concluderà la serata.

La serie di iniziative proseguirà poi giovedì 1° febbraio con i canti della memoria.