“Settimana velica di Senigallia”, domenica le ultime virate

SENIGALLIA – Si concluderà domenica (27 marzo) la “Settimana velica di Senigallia”, manifestazione velistica promossa dal Club Nautico di Senigallia con il patrocinio del Comune e la collaborazione di vari partner del mondo della nautica. Sette giorni di mare, vento e divertimento cui partecipano oltre 250 atleti provenienti da varie città: il 19 e 20 marzo hanno gareggiato gli associati alla classe Optimist Italia, giovanissimi atleti di età compresa fra i 9 e i 15 anni; dal 25 al 27 marzo è la volta degli atleti juniores fra i 12 e i 15 anni, che parteciperanno al primo girone di selezione per i campionati internazionali, l’europeo e il mondiale. Una settimana di forti emozioni e che ha visto arrivare sulla spiaggia di velluto tantissimi atleti con le loro famiglie e staff tecnici per la direzione delle gare, con una importante ricaduta anche in termini turistici, di accoglienza ed economici per la città. Un grande merito per il Club Nautico di Senigallia, iscritto alla FIV (Federazione Italiana Vela) e presente in città fin dal 1952, che inserisce la “Settimana velica” nel panorama delle attività sportive della stagione estiva 2022. «Si tratta di un importante appuntamento per lo sport di Senigallia – spiega il presidente del Club Nautico di Senigallia Alessandro Brandoni – uno sport di mare e di vento che i ragazzi vivono in competizione, ma con gioia e in pace, che offre una diversa dimensione della nostra città di mare e del porto». Oggi e domani, le ultime virate, benedette da un clima finalmente primaverile e da temperature dolci. Poi domenica pomeriggio le premiazioni dei partecipanti.