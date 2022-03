Settimana Velica, oltre 250 atleti: grande spettacolo a Senigallia

SENIGALLIA – Concluso il grande spettacolo della vela. La spiaggia di velluto, l’area portuale e lo specchio di mare Adriatico hanno infatti ospitato dal 18 al 27 marzo la settimana velica, la manifestazione promossa dal Club Nautico di Senigallia. Di fatto una festa ma anche una competizione a cui hanno partecipato centinaia di atleti provenienti da varie zone d’Italia.

Oltre 250 infatti gli equipaggi da quattro zone della Federazione Italiana Vela, corrispondenti più o meno alle regioni italiane, che si sono sfidati a Senigallia: il 19 e 20 marzo hanno gareggiato gli associati alla classe Optimist Italia, di età compresa fra i 9 e i 15 anni per la zonale; dal 25 al 27 si sono sfidati gli atleti juniores tra i 12 e i 15 anni, per il primo girone di selezione per i campionati interzonali, europeo e mondiale.

Un grande appuntamento per lo sport che ha visto al centro l’ospitalità che la città di Senigallia riserva a questo genere di eventi. La manifestazione ha suscitato anche tanta curiosità tra i cittadini che frequentano anche in questo periodo il lungomare: da molti è arrivata la segnalazione anche sui social circa la bellezza di questi eventi che radunano centinaia di atleti e imbarcazioni.

Uno spettacolo apprezzato anche dall’assessore di Senigallia, Elena Campagnolo: dalla responsabile con delega al porto sono arrivate parole di soddisfazione per un momento di sport, vitalità e attenzione ai giovani che si è svolto in maniera impeccabile grazie al Club Nautico e al supporto di Gestiport e Capitaneria.