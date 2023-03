Servizi sociali, botta e risposta tra minoranza e giunta di Corinaldo

Affondo sulla mancata attivazione del servizio dei servizi: dopo 9 mesi ancora non è stato avviato il progetto né si conosce alcun dettaglio. La replica: «Molteplici complessità da risolvere per non lasciare nulla al caso»

CORINALDO – «Sarebbe il caso di spiegare perché c’è stato il ritardo nell’attivare il nuovo servizio dei servizi. Sono passati all’incirca nove mesi dall’insediamento della nuova amministrazione e a questo punto sembra davvero poco credibile che i servizi alla persona siano al primo posto nell’agenda del sindaco Aloisi. E questo ci preoccupa. Ci sembra l’ora di passare dalle parole ai fatti e dunque dare concreto seguito alla proposta, partendo innanzitutto dalla necessaria informativa nei confronti del consiglio comunale o della commissione preposta per conoscere in che cosa si concretizzi esattamente tale servizio e cosa intenda proporre la Giunta in merito».

Queste le parole di Federico Bruni, coordinatore del gruppo “Voce Comune per Corinaldo“, che interviene sul settore dei servizi sociali pungolando l’amministrazione sulle cose ancora non fatte nonostante le promesse in campagna elettorale. Dal canto suo l’amministrazione comunale targata Aloisi si giustifica parlando di complessità molteplici e volontà di far le cose per bene.

Secondo il principale gruppo di opposizione corinaldese «ancora una volta emerge chiaramente la difficoltà di questa Amministrazione di programmare e fare le cose: promettere in campagna elettorale è un conto, amministrare è un altro. I cittadini, però, non possono più aspettare le incertezze e i tempi lunghi di chi è chiamato a governare: Corinaldo ha bisogno di risposte, ora».

Il sindaco Gianni Aloisi, alla guida della lista “Corinaldo Guardare Oltre”, replica che «nessuno si nasconde dietro un dito; è chiaro che le complessità sono molteplici e proprio per questo si deve lavorare con grande accortezza senza lasciare nulla al caso. La superficialità non fa parte del nostro modo di lavorare. Il Servizio dei Servizi non è un gioco di parole ma una struttura in grado di rispondere a numerose esigenze. La nostra comunità sta già toccando con mano e apprezzando i servizi attivati ed anche per questo a breve avremo ulteriori novità per facilitare l’accesso ad essi. Quanto ci siamo prefissi sin da prima dell’insediamento è stato indubbiamente rispettato. Il lavoro prosegue di giorno in giorno e poter dare risposte ai corinaldesi è l’unica strada che intendiamo perseguire».