SERRA DE’ CONTI – Buone notizie per i residenti e le imprese di via Farneto. Sono stati ultimati i lavori di ripristino della frana che aveva interessato un tratto della strada che collega la frazione al paese di Serra de’ Conti. E non è l’unico intervento all’orizzonte.

I lavori sono stati gestiti internamente: è stato il geometra comunale Luca Pistelli a progettare gli interventi di messa in sicurezza, mentre della realizzazione se n’è occupata l’impresa Mariotti Costruzioni srl, nel rispetto del capitolato e dei tempi previsti.

Soddisfatta Letizia Perticaroli, sindaco di Serra de’ Conti: a bilancio erano stati stanziati i 20mila euro per l’intervento che si attendeva da oltre un anno e mezzo, quando a forza di piogge abbondanti, il terreno sotto la strada di campagna aveva ceduto franando di qualche metro. «Finalmente dopo alcune difficoltà di bilancio e altre nella gestione dei lavori, prima il brutto tempo, poi lo stop forzato per il covid – ha dichiarato il primo cittadino – è stato fatto un lavoro essenziale ma duraturo.

I lavori di sistemazione della frana di via Farneto a Serra de’ Conti

Molte strade di campagna hanno necessità di manutenzione, alcune anche frequentemente: ecco perché l’amministrazione comunale ha già annunciato che a breve partiranno i lavori già assegnati per quanto riguarda il consolidamento della strada di via Valle e il rifacimento del manto stradale d’una parte di via Molino, l’arteria (con via Colle Leva) alternativa alla provinciale Arceviese dall’altra parte del fiume Misa. Lavori che, tempo permettendo, verranno avviati tra una ventina di giorni.