Serra de’ Conti piange Loris Rinaldi, morto a Cesena a una settimana dall’incidente

SERRA DE’ CONTI – Dopo il 45enne morto in un incidente nel cremonese, la vallata del Misa piange ancora per un altro decesso, ancora in conseguenza di un sinistro stradale, avvenuto nel ravennate. Nei giorni scorsi si è spento infatti all’ospedale di Cesena Loris Rinaldi. Nato a Jesi, il 49enne – compiuti mentre era in rianimazione nel nosocomio cesenate – era stato protagonista domenica 14 gennaio di un fuoristrada sulla E45 a Casemurate, all’altezza dello svincolo per Mirabilandia, dopo un pranzo con gli amici.

La sua auto si è poi ribaltata in un campo adiacente la strada: le sue condizioni erano critiche già all’arrivo dei soccorsi e non sono migliorate una volta giunto all’ospedale Bufalini, appena 20 km di distanza. Dopo la stabilizzazione e il ricovero in rianimazione, Loris Rinaldi – che si era trasferito nel ravennate dopo aver vissuto per lungo tempo a Serra de’ Conti – la sua salute è peggiorata fino al decesso di sabato.

La notizia che ha accompagnato il lutto degli amici e conoscenti è stata quella dell’espianto degli organi a cui la famiglia ha acconsentito. La salma verrà trasferita nel suo paese perché domani si celebreranno i funerali nella chiesa parrocchiale di Santa Maria de’ Abbatissis, alle ore 16.