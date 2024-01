SERRA DE’ CONTI – Il paese dell’alta valle del Misa sarà al centro di un evento di portata nazionale, Moto Experience, programmato per il 7 aprile prossimo. Una kermesse insolita per dimensioni e sede, che si svolgerà dalle 9 alle 18 nell’imponente e suggestivo complesso storico-industriale della ex-fornace.

Il complesso risale al 1884 per la parte più antica (forno Hoffmann) e agli anni ‘70 nella parte più moderna: entrambe ristrutturate e pienamente fruibili, saranno al centro dei 13.000 metri quadrati di piazzali dedicati alle due ruote. Sarà un’occasione per vedere e provare gratuitamente moto nuove, per incontrare espositori specializzati, ma anche per visitare la mostra o partecipare al raduno di moto d’epoca.

I circa 80 volontari dello staff organizzativo hanno previsto anche punti ristoro per l’intera giornata, con un focus sulla gastronomia tipica, pranzo su prenotazione e persino appuntamenti solidali. Altro fattore positivo è che non è previsto biglietto d’ingresso: tutte e tutti potranno partecipare liberamente, perché “la passione non ha prezzo” secondo gli organizzatori: tutti motociclisti, naturalmente.

Il programma dettagliato della giornata sarà reso noto a febbraio ma intanto, tra le presenze d’autore, è prevista quella di Ugo Passerini, viaggiatore di poliedrica esperienza e istruttore di enduro certificato FMI che ha solcato i quattro continenti: il suo sarà un racconto giornalistico, presso l’auditorium, dedicato ai viaggi, un reportage sullo sfondo della collaborazione con il CUAMM in Sierra Leone.

Per informazioni: Simone 371.3643722 – Arduino 335.6099297 – Lucio 338.8203903.