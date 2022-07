Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Arcevia. Dopo aver domato le fiamme si sono adoperati per la bonificazione dell’area

SERRA DE CONTI – Nuovo incendio nelle campagne marchigiane. Ad andare a fuoco sono state delle sterpaglie presenti in un appezzamento agricolo a Osteria di Serra de Conti. Il fuoco ben presto ha raggiunto.



È successo nel pomeriggio del 28 luglio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Arcevia con autobotte e 4×4. Dopo aver domato le fiamme che hanno coinvolto una superficie di 400 metri quadrati si sono adoperati per la bonificazione dell’area. Non si segnalano persone coinvolte.