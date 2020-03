Serra de’ Conti cerca volontari per la consegna a domicilio di spesa e medicine

Il sindaco Letizia Perticaroli e l'assessore Luciana Antonini del piccolo Comune della valmisa hanno già incassato l'adesione di una decina di negozi per aiutare la popolazione anziana, sola o non autosufficiente

SERRA DE’ CONTI – In questi giorni di emergenza coronavirus, si moltiplicano di ora in ora gli appelli alla solidarietà nei confronti soprattutto della popolazione più fragile che non può uscire di casa ma che ha bisogno di generi alimentari o di servizi. Ecco che entra in scena anche a Serra de’ Conti il volontariato.

Di che cosa si tratta? La giunta cittadina ha pensato di mobilitare alcuni volontari per fare da tramite tra le persone sole, anziane o non autosufficienti del paese e i negozi di Serra de’ Conti. In poche parole – è questa l’idea divulgata dall’assessore Luciana Antonini e dal sindaco Letizia Perticaroli – si vuole attivare un servizio di consegna a domicilio della spesa, ricette e medicinali per cui viene richiesto soltanto l’impegno di divenire una sorta di corriere per il richiedente aiuto.

Un progetto di solidarietà per cui sindaco e assessore sono certe che aderiranno diversi negozi e volontari di Serra de’ Conti: fino a ieri, sabato 14, le attività che hanno aderito sono la Bottega dei sapori di Simona, la macelleria Baldina, la macelleria di Monica Gregorini, l’ortofrutta Polzonetti Fabrizio e Giuditta, l’ortofrutta Yuri e Manuela, il panificio Montenovo, le Antiche bontà serrane, la pizzeria del Corso e la pasticceria Mille voglie.

L’elenco viene aggiornato dal Comune di Serra de’ Conti sia sul sito comunale (http://www.comune.serradeconti.an.it/Engine/RAServePG.php/P/4551100P0100/M/2507100P0101) sia tramite il servizio di messaggistica Whatsapp (numero 371 462 3241) a cui è possibile iscriversi gratuitamente.