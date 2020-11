SERRA DE’ CONTI – Sono iniziati da alcuni giorni i lavori di manutenzione straordinaria alle antiche fonti e al lavatoio comunale secondo il progetto predisposto dal personale degli uffici comunali, l’architetto Chiara Marcelletti e il geometra Mauro Santelli.

Per l’intero intervento, approvato con deliberazione della giunta n. 62 dell’agosto scorso, l’importo complessivo è di 28.557 euro ed è stato completamente finanziato da una ditta locale, la Goretti Elvira srl, attraverso donazioni liberali secondo il meccanismo “Art Bonus”.

«Un intervento che la comunità di Serra de’ Conti aspettava da tempo – spiega l’assessore ai lavori pubblici Pieramelio Baldelli – e che consentirà di recuperare e rendere nuovamente fruibile e visibile un elemento storico culturale del territorio. In questo anno complicato anche interventi di questo tipo, dopo quelli sulla sistemazione delle frane in via Valle e in via Farneto e il rifacimento del manto stradale del ponte sul F. Misa in via Molino, vogliono essere un segno di speranza, di fiducia nel futuro e di vicinanza all’intera comunità serrana».