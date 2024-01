Serra de’ Conti: 16enne falciata da un’auto

La ragazzina, travolta in via Fornace, è stata trasferita in eliambulanza al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette

SERRA DE’ CONTI – Stava attraversando la strada, quando improvvisamente è stata investita da un’auto. L’incidente è successo ieri sera dopo le 19,30 lungo via Osteria, strada dell’omonima frazione di Serra de’ Conti, purtroppo non nuova a incidenti simili. Immediatamente il conducente della vettura (un ragazzo del luogo) si è fermato a prestare soccorso e ha lanciato l’allarme al numero unico 112.

La ragazzina, 16 anni, era stata scaraventata a terra ma non aveva perso i sensi, per fortuna. Sul posto oltre all’ambulanza del 118 anche l’eliambulanza Icaro 01 che ha trasferito la ferita al pronto soccorso di Torrette con un codice rosso. Le sue condizioni sono gravi per i traumi riportati ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Sono anche intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Jesi – guidati dal Maggiore Elpidio Balsamo – i quali hanno eseguito i rilievi di legge e dovranno ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.